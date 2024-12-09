Псковские рыбаки делятся кадрами первой подлёдной ловли

16:58, 09 декабря 2024, ПАИ

Псковские рыбаки делятся фотографиями первой подлёдной рыбалки. Снимки они публикуют в группе «Псковский рыболовный форум» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Максим Иванов



Фото: Максим Иванов



Фото: Максим Иванов



Фото: Максим Иванов







Как отмечает один из рыбаков, фото сделаны на реке Великой около Пскова. «Но то ли рыбы нет, то ли на искусственного мотыля брать не хочет», – прокомментировал он.

Также другие рыбаки начали делиться первым уловом с подлёдной ловли.