Более тысячи обращений уже поступило на прямую линию с губернатором Михаилом Ведерниковым

14:47, 09 декабря 2024, ПАИ

Более тысячи обращений на самые разные темы уже поступило на прямую линию с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Вопросы граждан принимают до 18:00 по телефону 8 800-222-03-31, через официальную группу ГТРК «Псков» в соцсети «ВКонтакте», электронную почту gtrkpskov@mail.ru, платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Прямая линия начнётся сегодня, 9 декабря, в 19:00 на телеканале «Россия 24». Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк-Псков» и «Радио России – Псков».

Отметим, это уже восьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый год на неё поступают тысячи обращений.