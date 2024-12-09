Псковский театр изменил даты двух декабрьских спектаклей

15:46, 09 декабря 2024, ПАИ

25 и 26 декабря по техническим причинам Псковский академический театр драмы вносит изменения в афишу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль «Соседи» переносится с 25 декабря на 26 декабря. Спектакль «Ионыч» переносится с 26 декабря на 27 декабря.

Все купленные билеты действительны. Если новая дата спектакля не подходит, можно сдать билет по месту покупки.