Памятник царской семье Романовых установили в Дно

16:54, 09 декабря 2024, ПАИ

Памятник святым царственным страстотерпцам установили в Дно, пишет газета «Дновец».

Памятник привезли из Москвы и уже установили у нового строящегося храма в Дно. Торжественное открытие новой достопримечательности запланировано на 26 декабря. До этого времени внешний вид памятника хранится в тайне.

По словам куратора строительства нового храма Дианы Деевой, высота памятника без постамента составляет 4,55 метра, а весит скульптура 3,5 тонны.

Архитектор Владимир Иванов запечатлел в памятнике всех членов царской семьи Романовых, причисленных православной церковью к лику святых.