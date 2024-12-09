Памятник царской семье Романовых установили в Дно
Памятник святым царственным страстотерпцам установили в Дно, пишет газета «Дновец».
Памятник привезли из Москвы и уже установили у нового строящегося храма в Дно. Торжественное открытие новой достопримечательности запланировано на 26 декабря. До этого времени внешний вид памятника хранится в тайне.
По словам куратора строительства нового храма Дианы Деевой, высота памятника без постамента составляет 4,55 метра, а весит скульптура 3,5 тонны.
Архитектор Владимир Иванов запечатлел в памятнике всех членов царской семьи Романовых, причисленных православной церковью к лику святых.
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