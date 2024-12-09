Приём заявок на премию «Народное признание» завершён

17:04, 09 декабря 2024, ПАИ

Приём заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024» завершён. Всего организаторам поступило свыше 200 заявок. Сейчас все из них проверяются на соответствие правилам номинаций.

После приёма заявок эксперты в каждой номинации проверят их на соответствие условиям премии, после чего будет сформирован окончательный перечень номинантов для первого тура народного голосования.

Первый тур голосования начнётся в понедельник, 16 декабря.