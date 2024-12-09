Приём заявок на премию «Народное признание» завершён
Приём заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024» завершён. Всего организаторам поступило свыше 200 заявок. Сейчас все из них проверяются на соответствие правилам номинаций.
После приёма заявок эксперты в каждой номинации проверят их на соответствие условиям премии, после чего будет сформирован окончательный перечень номинантов для первого тура народного голосования.
Первый тур голосования начнётся в понедельник, 16 декабря.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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