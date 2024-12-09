Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл прямую линию

19:00, 09 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал прямую линию с жителями региона. Трансляция стартовала в прямом эфире телеканала «Россия 24» в 19:00.

Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк-Псков» и «Радио России – Псков».

Декабрьские прямые линии стали одним из традиционных форматов обратной связи главы региона с псковичами. Это уже восьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В этом году на прямую линию поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.