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Политика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл прямую линию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал прямую линию с жителями региона. Трансляция стартовала в прямом эфире телеканала «Россия 24» в 19:00.

Фото: ПАИ

Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк-Псков» и «Радио России – Псков».

Декабрьские прямые линии стали одним из традиционных форматов обратной связи главы региона с псковичами. Это уже восьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В этом году на прямую линию поступило более 1,5 тысячи обращений. Вопросы, на которые глава региона не успеет дать ответы во время прямого эфира, будут взяты в работу.

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