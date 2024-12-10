Знамение Богородицы: что можно и что нельзя делать в этот день

07:00, 10 декабря 2024, ПАИ

10 декабря православная церковь чтит икону Божией Матери, именуемую «Знамение», сообщает calend.ru.

Эта икона Божией Матери изображает Пресвятую Богородицу, сложившую руки в молитве; на ее груди на фоне круглого щита (или сферы) — благословляющий Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых ее иконописных образов. Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли к стенам Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. На третью ночь молитвы архиепископ Новгородский Илия услышал голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену.

Когда икону переносили — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из ее глаз потекли слезы, и икона повернулась ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов напал ужас, они стали убивать друг друга, а новгородцы устремились в бой и победили.

Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря.

Никаких особенных обрядов в этот день не предусмотрено. Верующие люди ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона «Знамение».

На Знамение не разрешалось заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.

Рыбалка 10 декабря считалась бессмысленной, потому что все рыбы к Знамению, по народным поверьям, должны были попрятаться в омуты. Однако было принято ходить в лес, искать рога лосей, которые в этот период их сбрасывали.

Также в этот день люди традиционно присматриваются и прислушиваются к знакам, которые появляются в их жизни. Считается, что именно 10 декабря эти знаки становятся более явными. Они предупреждают, защищают и отводят беду.

Обращали внимание в этот день и на знаки природы, крестьяне следили за облаками, звездным небом, полетом птиц, прислушивались к ветру. Считалось, что яркие звезды на ночном небе 10 декабря сулят мороз, а тусклые — оттепель. Багряная заря сулила сильные ветра. А если из лесов доносится шум и дружное чириканье воробьев, то это предвещало скорое потепление.