36 участников собрал псковский турнир по бадминтону «Русская зима»

11:09, 10 декабря 2024, ПАИ

36 спортсменов приняли участие в турнире по бадминтону «Русская зима», который прошёл в спорткомплексе «Писковичи» 7 декабря. Об этом сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»











В соревнованиях участвовали спортсмены из Йыхви, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Великих Лук и Соснового Бора.

Среди бадминтонистов группы С (продвинутые спортсмены-любители) в мужском парном разряде победу одержал дуэт из Эстонии Юрий Крот и Иван Сергеев, а у псковичей Павла Главацкого и Лилиана Матиеску – бронза. В женском зачёте выиграли петербурженка Кристина Мельникова и представительница Соснового Бора Мария Малеванная. В смешанном разряде золото на счету Артёма Киреева и Александры Халины из Новгородской области.

В группе D (игроки с опытом до пяти лет) у женщин победили псковички Екатерина Андреева и Татьяна Афанасьева. Второе место также заняли представительницы Пскова Екатерина Огинская и Елена Кузьмина. Замкнули тройку лидеров великолучанки Ольга Карпова и Алёна Демченко. В миксе выиграли гости из Великого Новгорода Николай Алексашин и Алёна Спиридонова, а великолучанин Эдуард Барканов в тандеме с Екатериной Огинской заняли третье место.

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