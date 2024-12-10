Луковицы тюльпанов и лилий неизвестного происхождения не пропустили через госграницу в Псковской области

11:52, 10 декабря 2024, ПАИ

Более 200 луковиц тюльпанов и лилий неизвестного происхождения не пропустили через российско-латвийскую границу в ФКП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

233 луковицы тюльпанов и лилий неустановленного происхождения перевозили граждане в ручной клади из Латвии и Литвы в Москву.

Во время контрольных мероприятий было установлено, что на луковицы нет фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие ввозимой продукции единым карантинным требованиям.

В связи с этим ввоз 233 луковиц на территорию России был запрещён.