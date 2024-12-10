Двух водителей госпитализировали после ДТП в красногородской деревне
Автомобиль столкнулся со стоящим автобусом у дома № 8 на улице Центральной в деревне Литвинка Красногородского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водителей госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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