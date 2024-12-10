Двух водителей госпитализировали после ДТП в красногородской деревне

11:19, 10 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль столкнулся со стоящим автобусом у дома № 8 на улице Центральной в деревне Литвинка Красногородского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП водителей госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.