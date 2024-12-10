До -5 градусов и гололедицу прогнозируют в Псковской области 11 декабря

11:56, 10 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 11 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Существенных осадков не прогнозируют, но на дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов. Атмосферное давление будет высоким.