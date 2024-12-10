Станислав Стармолотов станет гостем программы «Оглавление»
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 10 декабря.
Ведущие София Гречиха и Александр Машкарин обсудят со Станиславом Стармолотовым предварительные итоги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», состояние дел в транспортной отрасли региона, а также поговорят о больших дорожных ремонтах в следующем году.
Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00 мск. Онлайн-трансляция разговора будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».
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