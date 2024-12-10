Пять медалей завоевали великолукские студенты на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Пять медалей завоевали студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин памяти заслуженного тренера РСФСР А. А. Кишицкого. Состязания прошли в Барнауле, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского вуза.
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Фото: пресс-служба ВЛГАФК
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Фото: пресс-служба ВЛГАФК
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Фото: пресс-служба ВЛГАФК
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Фото: пресс-служба ВЛГАФК
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Фото: пресс-служба ВЛГАФК
Всего в турнире приняли участие 127 спортсменов из России и Казахстана, в числе которых 48 мастеров спорта и три мастера международного класса.
Среди студентов ВЛГАФК победу одержал только призёр чемпионата Европы Анвар Аллахьяров. Серебро на счету Астемира Бижоева и Давида Махмудяна. Третье место заняли Муслим Исаев и Лазарь Самойлов.
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Пять медалей завоевали великолукские студенты на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
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