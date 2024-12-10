Свыше четырёх тысяч случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

12:00, 10 декабря 2024, ПАИ

4 274 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 2 по 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

61% от общего числа – дети до 14 лет. В Пскове же зарегистрировали 1 910 случаев (44,7% от общего числа).

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано», – отметили в управлении.