Псковичей приглашают почувствовать себя боярами

16:35, 10 декабря 2024, ПАИ

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем кремле» состоится 5 января в Псковском кремле. Мероприятие начнётся в 19:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Даже в праздники крепость должна охраняться бравыми стрельцами. Приглашаем гостей и жителей города заступить в караул с кремлевскими бойцами и справиться о порядке крепости!» – подчеркнули сотрудники музея.

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, имевшие огнестрельное оружие, заступают в караул и патрулируют самые укромные места кремля. В музее отметили, что гости смогут почувствовать себя боярами на государевой службе и принять участие в осмотре «городового строения».

Стрельцы проведут всех желающих по крепости и Власьевской башне, где расскажут об их истории из прошлого, и всё это пройдёт в формате живого диалога.

Вход платный. Обязательна предварительная запись по телефону (8 8112) 33-10-65. Доступна «Пушкинская карта».