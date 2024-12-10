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Общество

Четыре мигранта получили повестки для явки в псковский военкомат

Четыре мигранта получили повестки для явки в псковский военкомат. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону по итогам очередного рейда.

На этот раз удалось проверить документы у 10 граждан. Среди них оказалось четыре человека призывного возраста, которые не состояли на воинском учете. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Им также разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства и рассказали о поступлении на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в ВС РФ. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранцев для поступления на военную службу по контракту ведёт пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, ул. Первомайская, 38. Контактный телефон 8 (8112) 66-73-45.

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