Голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области – 2024» продолжается: топ-3 на текущий момент

17:29, 10 декабря 2024, ПАИ

Голосование в конкурсе «Лучший медработник Псковской области – 2024» продолжается на сайте «Псковской правды».

Комитет по здравоохранению Псковской области проводит второй этап ежегодного областного конкурса «Лучший медицинский работник». На сайте «Псковской правды» пройдёт голосование, по итогам которого победители получат дипломы лауреатов премии и денежную премию губернатора области в размере 150 000 рублей.

На текущий момент лидером по числу голосов является фельдшер Псковской межрайонной больницы Ольга Уткина (383 голоса). На втором месте – Светлана Писукова, фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Кожно-венерологического диспансера Псковской области (371 голос). Третья позиция – Даниил Штенге, фельдшер скорой медицинской помощи (подстанция «Великолукская») (351 голос).

Напомним, что на первом этапе конкурса комиссия Комитета по здравоохранению Псковской области выбрала 65 кандидатов. А победителей, которых будет десять, выберут народным голосованием. Оно продлится до 18:00 12 декабря.