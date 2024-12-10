Житель Бежаниц украл двигатель из автомобиля, оставленного у него на хранение

17:20, 10 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники полиции в Бежаницком округе по горячим следам раскрыли кражу автомобильного двигателя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двигатель из автомобиля пропал 8 декабря. Владелец, хранивший транспорт в сарае знакомого, написал заявление в полицию, оценив ущерб в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний знакомый потерпевшего – безработный житель Бежаниц. Таким образом он решил подзаработать и на тачке вывез оставленный ему на хранение двигатель в пункт приема металла. Здесь его и обнаружили полицейские.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Проводится расследование.