Псковский образовательный кластер в отрасли «Искусство и креативная индустрия» защищали в федеральном технопарке

17:54, 10 декабря 2024, ПАИ

Защита образовательного кластера среднего профессионального образования Псковской области в отрасли «Искусство и креативная индустрия», созданного на базе Псковского политехнического колледжа, прошла в федеральном технопарке профессионального образования в Калуге сегодня, 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Кластер представляли заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Основная задача кластера – подготовка квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона в различных отраслях, прежде всего в декоративно-прикладном искусстве и реставрации.

Напомним, Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора по созданию образовательных кластеров в 2024 году, проводимого Министерством просвещения РФ среди профессиональных образовательных организаций.