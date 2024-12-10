Псковский образовательный кластер в отрасли «Искусство и креативная индустрия» защищали в федеральном технопарке
Защита образовательного кластера среднего профессионального образования Псковской области в отрасли «Искусство и креативная индустрия», созданного на базе Псковского политехнического колледжа, прошла в федеральном технопарке профессионального образования в Калуге сегодня, 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.
Кластер представляли заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.
Основная задача кластера – подготовка квалифицированных кадров, востребованных экономикой региона в различных отраслях, прежде всего в декоративно-прикладном искусстве и реставрации.
Напомним, Псковский политехнический колледж стал победителем конкурсного отбора по созданию образовательных кластеров в 2024 году, проводимого Министерством просвещения РФ среди профессиональных образовательных организаций.
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