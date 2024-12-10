Сотрудники завода «Титан-Полимер» пригласили выпускников Псковского агротехнического колледжа на работу

21:58, 10 декабря 2024, ПАИ

Специалисты службы главного энергетика завода «Титан-Полимер» провели профориентационную встречу с учащимися Псковского агротехнического колледжа сегодня, 10 декабря. Главный энергетик предприятия Игорь Трабут подробно рассказал ребятам про направления работы подразделения, функциональные обязанности специалистов, о профессиональных требованиях, предъявляемых к энергетикам на предприятии. Об этом ПАИ сообщили в компании.

По результатам встречи на предприятие будут приняты на работу два выпускника колледжа, а студенты старших курсов получили шанс пройти производственную практику. На данный момент востребованными остаются специалисты инженерно-технических профессий, такие как электромеханики, инженеры-программисты и сотрудники лаборатории БОПЭТ.

«Титан-Полимер» обеспечивает все социальные льготы, предоставляет транспорт для доставки, создаёт условия для профессионального роста каждого работника и гарантирует комфортные условия труда.

«Служба главного энергетика завода осуществляет техническое обслуживание и ремонт оборудования по двум направлениям: это весь теплоэнергетический комплекс предприятия и электроэнергетический. Знаем, что Псковский агротехнический колледж готовит хороших специалистов по электроснабжению, а также монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий, которые способны обеспечить безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и их эксплуатации. Будем рады видеть выпускников учебного заведения у нас на предприятии», – сказала главный энергетик завода «Титан-Полимер» Игорь Трабут.

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