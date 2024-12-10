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Общество

Псковичка стала победительницей международного конкурса «Вместе против коррупции!»

В прокуратуре Псковской области наградили победителей международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы среди молодёжи «Вместе против коррупции!». Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Фото здесь и далее предоставлены прокуратурой Псковской области

По инициативе генпрокурора России в 2024 году был организован конкурс «Вместе против коррупции!», в котором приняли участие молодые люди из разных стран мира. Конкурс состоял из трёх номинаций: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Участники были разделены на три возрастные группы: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет и от 21 года до 25 лет.

Победа в номинации «Лучший рисунок». Работа Ульяны Морозкиной

Первый этап оценки работ проходил в прокуратуре региона. Всего было подано 428 работ. После отбора по десять лучших работ в каждой номинации были отправлены для участия в следующем этапе в Генеральную прокуратуру РФ.

От Псковской области в номинации «Лучший рисунок» победила студентка пятого курса Псковского государственного университета Ульяна Морозкина. Её работа заняла первое место на национальном этапе конкурса и второе место на международном этапе.

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