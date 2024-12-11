Две авиабомбы времён войны уничтожили в Псковской области

08:18, 11 декабря 2024, ПАИ

Две авиабомбы уничтожили пиротехники МЧС России в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа разминирования Великих Лук обнаружила две бомбы времён Великой Отечественной войны – немецкую авиационную бомбу SD-50 и авиационную бомбу ФАБ-50.

10 декабря специалисты Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга вывезли находки на полигон и ликвидировали с помощью контролируемого подрыва.

«Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.