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Общество

Псковичи могут узнать о ходе исполнительного производства на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» представлен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Сервис «Госпочта» позволяет пользователям получать в личном кабинете электронные повестки от судебных приставов и информацию о задолженностях.

Кроме того, на портале можно подавать заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по вопросам исполнительного производства в электронном формате.

В течение 11 месяцев этого года на портал «Госуслуги» поступило 149 550 обращений от граждан.

Наиболее востребованным сервисом на портале является «Ход исполнительного производства». С его помощью можно получить информацию о мерах, принятых судебным приставом, включая различные ограничения в отношении должников и их имущества, такие как запрет на выезд за границу или на регистрацию транспорта.

С начала 2024 года более 1 000 пользователей обратились за информацией о «Ходе исполнительного производства». При этом чаще всего запросы поступали от взыскателей.

Кроме того, на портале «Госуслуги» доступна информация о наличии задолженности. Узнать данные могут как должники, так и взыскатели исполнительного производства, а также их доверенные представители.

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