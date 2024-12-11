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Общество

Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции

Студенты четвёртого курса юридического факультета ПсковГУ в рамках профориентационной работы побывали на экскурсии в Центре кинологической службы УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Псковских студентов познакомили с работой служебных собак полиции
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Организатором мероприятия выступила заместитель начальника отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Мария Винча.

Гостей встретил начальник Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области подполковник полиции Константин Воронков и познакомил собравшихся со служебными собаками.

Студенты узнали, как принимают собак на службу в полицию, какие породы пригодны для этой работы, посмотрели вольеры, в которых содержатся животные, узнали, чем их кормят, как учат и лечат в случае необходимости. Также студентам показали спецтранспорт кинологической службы полиции, в котором собак перевозят к месту происшествия.

«Конечно же, не обошлось без демонстрации умений и навыков верных помощников полицейских. Будущим юристам объяснили два основных метода поощрения, лежащих в основе дрессировки животных, – это лакомство и игра, которых удостаиваются собаки, справившиеся с командой своего наставника. На глазах у студентов без особого труда по запаху верный помощник определил ящик, в котором находится условное взрывное устройство, за что получил возможность поиграть с любимым резиновым мячиком», – рассказали в пресс-службе.

Юноши и девушки по ходу экскурсии задавали различные вопросы. «Эти профориентационные мероприятия уже приносят результат: некоторые из студентов после встречи выразили намерение попробовать себя в роли кинолога и, возможно, скоро пополнят ряды сотрудников ЦКС регионального управления», – заключили в пресс-службе.

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