Автомобиль вылетел с дороги у железнодорожного переезда в Печорском округе

14:42, 11 декабря 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Škoda не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги Печоры – Кривск у железнодорожного переезда в Печорском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.