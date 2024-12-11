Автомобиль вылетел с дороги у железнодорожного переезда в Печорском округе
Водитель автомобиля Škoda не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги Печоры – Кривск у железнодорожного переезда в Печорском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 декабря 2024
Виновную в смерти троих детей великолучанку намерены направить на принудительное лечение
10 декабря 2024
«Погибших находим иногда только весной»: выход и выезд на лёд в Псковской области запрещён