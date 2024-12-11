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Общество

Паспорт туриста планируют разработать в Пскове

Паспорт туриста планируют разработать в Пскове, сообщила председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

Кристина Кобызь. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

В частности, она ответила на вопрос ведущих, хотят ли в Пскове сделать буклет, в который, возможно, войдут музеи или другие места, где можно будет получить скидку.

«Мы хотели сделать что-то подобное к апрелю с паспортом туриста. Есть подобное у «Серебряного ожерелья». Мы думаем о паспорте туриста, куда бы вошли все музеи, кафе, рестораны, которые захотели бы сыграть в эту «игру». Это не просто о скидках, а об информировании, о навигации туристов. Это очень хорошая идея, попробуем реализовать», – заключила Кристина Кобызь.

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