Ещё одному медработнику псковский профсоюз помог отстоять право на назначение досрочной пенсии
Ещё один псковский медработник при поддержке псковского профсоюза добился назначения досрочной страховой пенсии по старости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Псковский городской суд удовлетворил исковые требования медработника к отделению Социального фонда России по Псковской области и обязал его включить в страховой стаж неучтённый период, а также назначить досрочную страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством РФ.
Помощь в судебном оспаривании медработнику оказал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, уточнили в пресс-службе.
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