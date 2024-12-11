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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в Порховском округе

Лобовое столкновение автомобилей произошло в деревне Боровичи Порховского округа сегодня, 11 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Участниками ДТП стали два автомобился – Changan UNI-V и Peugeot Expert. В результате в Peugeot пострадали водитель 1970 года рождения и пассажир 1978 года рождения.

Медпомощь им оказана на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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