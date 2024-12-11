Два человека пострадали в результате ДТП в Порховском округе

19:50, 11 декабря 2024, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей произошло в деревне Боровичи Порховского округа сегодня, 11 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали два автомобился – Changan UNI-V и Peugeot Expert. В результате в Peugeot пострадали водитель 1970 года рождения и пассажир 1978 года рождения.

Медпомощь им оказана на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.