Два человека пострадали в результате ДТП в Порховском округе
Лобовое столкновение автомобилей произошло в деревне Боровичи Порховского округа сегодня, 11 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участниками ДТП стали два автомобился – Changan UNI-V и Peugeot Expert. В результате в Peugeot пострадали водитель 1970 года рождения и пассажир 1978 года рождения.
Медпомощь им оказана на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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