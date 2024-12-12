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Общество

Жители Псковской области могут дополнить новую экспозицию Музея Победы семейными письмами с фронта

Музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к проекту «Голоса Победы». Потомкам участников Великой Отечественной войны предлагают найти письма с фронта и озвучить их. Аудиозаписи войдут в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая откроется в музее на Поклонной горе к 80-летию Победы. Об этом ПАИ сообщили в Музее Победы.

Фото Музея Победы

«В семейных архивах и музеях многие годы хранятся фронтовые письма. В этих уникальных исторических источниках запечатлены надежды, мысли и стремления людей, живших в те суровые годы. Письма, которые писали наши прадеды и прабабушки, позволят воссоздать образ участников войны, их настроения и чувства, с которыми писались эти весточки в минуты затишья на поле боя, а также передать безграничную веру в победу всего военного поколения», – отметили в Музее Победы.

К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие – дети и взрослые любого возраста. Необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.

Прием заявок продолжится до 16 марта 2025 года. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.

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