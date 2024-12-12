Сильный ветер и мороз до -8 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

11:43, 12 декабря 2024, ПАИ

13 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На дорогах местами гололедица. Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду, днем – юго-западный со скоростью 6–11 метров в секунду.

Температура воздуха по области: ночью -3...-8 градусов, днем -1...-6 градусов. Атмосферное давление выше нормы.