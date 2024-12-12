Автомобиль протаранил опору ЛЭП в Себежском районе
Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина протаранила опору линии электропередачи на улице Ленина у дома № 25 в Идрице Себежского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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