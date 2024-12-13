Врач Центра общественного здоровья станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

08:30, 13 декабря 2024, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 13 декабря, в 14:00. Гостьей станет врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Олеся Масленникова.

Специалист расскажет, насколько сильно еда влияет на здоровье, какой вес считается нормальным, какие самые распространенные причины лишнего веса, озабочены ли мужчины лишним весом, что такое «правильное питание», какие продукты полезны, а какие нет, как правильно вести себя за новогодним столом, чтобы не навредить здоровью.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе «ВКонтакте» телеканала «Первый Псковский».