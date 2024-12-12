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Общество

Актриса Кристина Бродская проводит творческую встречу в Пскове

Российская актриса театра, кино и телевидения Кристина Бродская (Петренко) проводит творческую встречу в Доме молодежи в Пскове сегодня, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ. Встреча проходит в рамках празднования годовщины со дня начала работы в Псковской области проектного офиса ПФКИ.

Кристина Бродская. Фото ПАИ

Кристина Бродская снималась в таких фильмах, как «Истребители. Битва за Крым», «По зову сердца», «СМЕРШ» и прочее.

«Я очень вдохновилась тем, что здесь произошло сегодня и будет происходить. Действительно, за год есть столько классных результатов», – прокомментировала Кристина Бродская итоги годовой работы проектного офиса ПФКИ в регионе.

«От маленькой идеи, абсолютно любой, до ее реализации на самом деле всего лишь несколько шагов, – отметила она. – Иногда есть ощущение, что «Ой, да это меня не касается, какие гранты, о чем речь, какие-то там сотни тысяч, миллионы и прочее». Я тоже была молодежью, я тоже примерно так рассуждала. У меня есть несколько стипендий, которые я так же получала, так же реализуя свои проекты. Я еще не дошла до истории с грантами, но, честно говоря, я очень вдохновлена, и у меня много разных идей в голове, которые при правильном оформлении могут стать крутыми проектами, которые будут полезны для общества».

По данным на текущий момент, общественные организации Псковской области привлекли в регион 35 млн рублей через участие в грантовых конкурсах ПФКИ, в 2024 году было подано рекордное число заявок – 93.

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