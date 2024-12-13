Более 400 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук

08:55, 13 декабря 2024, ПАИ

Более 400 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Горожанам звонили неизвестные, которые под разными предлогами завладели их сбережениями. В частности, аферисты ввели в заблуждение собеседников при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров. Другим горожанам мошенники предложили якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов перевести деньги на «безопасный счет», что те и сделали. Кроме того, отмечены факты, когда мошенники, взломав аккаунты пользователей, от лица их знакомых просили одолжить им денег и добивались своего.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию, возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.