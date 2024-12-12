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Экономика

На заводе «Титан-Полимер» назначен новый генеральный директор

Совет директоров ГК «Титан» утвердил на должность генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

«Задачи, стоящие перед коллективом предприятия под руководством Павла Матыцына, – развитие действующих производственных мощностей и реализация следующих этапов инвестиционного проекта завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино», – отметили в ГК «Титан».

Трудовая деятельность Павла Матыцына связана с ведущими компаниями России по выпуску полимерной продукции, он имеет большой опыт успешного руководства промышленными предприятиями в разных регионах нашей страны.

«Коллектив завода с момента запуска предприятия проделал большой объем пусконаладочных работ на производственных линиях предприятия и обеспечил стабильный режим работы оборудования. Практически весь комплекс работ этого очень сложного этапа специалисты завода выполнили самостоятельно, без лицензиаров, что подчеркивает высокий уровень их профессионализма. Следующий этап – нарастить объемы, выйти на новые рынки реализации продукции, а также реализовать следующий этап инвестиционного проекта по выпуску ПЭТ и ПБТ», – отметил Павел Матыцын.

Ранее завод возглавлял Кирилл Неретин, он возглавлял предприятие с февраля 2023 года.

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