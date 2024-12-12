На заводе «Титан-Полимер» назначен новый генеральный директор
Совет директоров ГК «Титан» утвердил на должность генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
«Задачи, стоящие перед коллективом предприятия под руководством Павла Матыцына, – развитие действующих производственных мощностей и реализация следующих этапов инвестиционного проекта завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино», – отметили в ГК «Титан».
Трудовая деятельность Павла Матыцына связана с ведущими компаниями России по выпуску полимерной продукции, он имеет большой опыт успешного руководства промышленными предприятиями в разных регионах нашей страны.
«Коллектив завода с момента запуска предприятия проделал большой объем пусконаладочных работ на производственных линиях предприятия и обеспечил стабильный режим работы оборудования. Практически весь комплекс работ этого очень сложного этапа специалисты завода выполнили самостоятельно, без лицензиаров, что подчеркивает высокий уровень их профессионализма. Следующий этап – нарастить объемы, выйти на новые рынки реализации продукции, а также реализовать следующий этап инвестиционного проекта по выпуску ПЭТ и ПБТ», – отметил Павел Матыцын.
Ранее завод возглавлял Кирилл Неретин, он возглавлял предприятие с февраля 2023 года.
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