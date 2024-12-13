Четыре остановки установили в Псковском районе в этом году

11:20, 13 декабря 2024, ПАИ

Четыре остановочных комплекса установили в Псковском районе в 2024 году. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Остановки появились в наиболее востребованных местах, по запросам образовательных учреждений. По договору с администрацией района остановочные комплексы изготовили в мастерских ИК № 4 УФСИН России по Псковской области», – отметила она.

Автобусные павильоны появились в деревнях Чужбино и Чернево, деревне Нижние Галковичи и на автодороге Подосье – Заровенье возле подъезда к деревне Пески.

«Установка новых остановочных комплексов является значительным улучшением транспортно-логистической инфраструктуры Псковского района, повышающим комфорт и безопасность жителей. В 2025 году работа с ИК № 4 УФСИН России по Псковской области в этом направлении будет продолжена», – заключила Наталья Фёдорова.