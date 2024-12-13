Более 200 заявок поступило организаторам премии «Народное признание – 2024»

15:05, 13 декабря 2024, ПАИ

212 заявок поступило организаторам Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в этом году. Всего в среднем на каждую номинацию, а их было десять, пришлось по 21 заявке.

Для сравнения, в прошлом году на 14 номинаций было подано 266 заявок, что составило в среднем 19 заявок на номинацию. Эти цифры говорят о том, что «Народное признание» становится всё более значимым и востребованным мероприятием для жителей области.

Наиболее популярными номинациями остаются «Призвание», «Инициатива» и «Талант». Среди участников второй – большое количество организаций, помогающих участникам СВО, проектов территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций.

Сейчас заявки оценивают эксперты. Первый тур народного голосования стартует 16 декабря.