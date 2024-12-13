Более 200 заявок поступило организаторам премии «Народное признание – 2024»
212 заявок поступило организаторам Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» в этом году. Всего в среднем на каждую номинацию, а их было десять, пришлось по 21 заявке.
Для сравнения, в прошлом году на 14 номинаций было подано 266 заявок, что составило в среднем 19 заявок на номинацию. Эти цифры говорят о том, что «Народное признание» становится всё более значимым и востребованным мероприятием для жителей области.
Наиболее популярными номинациями остаются «Призвание», «Инициатива» и «Талант». Среди участников второй – большое количество организаций, помогающих участникам СВО, проектов территориальных общественных самоуправлений и общественных организаций.
Сейчас заявки оценивают эксперты. Первый тур народного голосования стартует 16 декабря.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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