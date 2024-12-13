Метель и морозы ожидаются в Псковской области на выходных

14:25, 13 декабря 2024, ПАИ

Снегопад ожидается в Псковской области в ночь на 14 декабря, утром и днём в отдельных районах пойдёт мокрый снег. Местами возможна метель, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –3 до –8 градусов, днём – от –4 до +1 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы.