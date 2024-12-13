Метель и морозы ожидаются в Псковской области на выходных
Снегопад ожидается в Псковской области в ночь на 14 декабря, утром и днём в отдельных районах пойдёт мокрый снег. Местами возможна метель, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от –3 до –8 градусов, днём – от –4 до +1 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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