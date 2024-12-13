Международная программа «Классная страна» проходит в Псковской области

14:54, 13 декабря 2024, ПАИ

Выездной экспертный десант международной программы «Классная страна» проходит в Псковской области с 12 по 14 декабря. Регион стал одним из первых в этом году, кто принимает участие в разработке новых программ путешествий для детей и молодежи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

В течение трех дней команда Псковской области работает над проектированием образовательных программ путешествий по пяти тематическим трекам, связанным с учебной программой: история и патриотизм, экология, культура, наука, спорт и ЗОЖ.

В состав команды вошли представители десяти образовательных организаций. Среди них – средняя школа № 16 имени Героя России Алексея Воробьева, лицей № 10 Великих Лук, Инженерно-экономический лицей, средняя школа № 47, Изборский лицей, Бежаницкая средняя школа, средняя школа № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина, Кузнецовская средняя школа и средняя школа № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Участников поприветствовала заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая.

«Для участников образовательного процесса этот проект важен. Образовательный туризм – это познание себя, своей страны и места, где ты живешь», – отметила она.

Проект – это возможность освоения образовательной программы в соприкосновении с уникальной Псковской землей, которая может представить материал любого предмета, сказала Татьяна Лозницкая. «Жители Псковщины – активные участники истории становления Российского государства и Русской православной церкви», – заключила она.

Представитель Агентства стратегических инициатив – директор проектов дивизиона «Городская экономика» Жанна Кадылева в свою очередь напомнила, что с этого года программа «Классная страна» стала международной. Помимо 21 российского региона в ней участвуют представители семи государств объединения БРИКС+.

По её словам, основная задача программы – создание и внедрение модели детского и молодежного туризма в регионы. Участие в этой программе позволит каждому узнать что-то новое и найти себя, добавила она.

«Мы разрабатываем образовательно-туристический продукт с комплексом мероприятий», – заключила Жанна Кадылева.

«Классная страна» – программа Агентства стратегических инициатив, направленная на интеграцию путешествий в учебный процесс. Ее цель – создание, апробация и тиражирование новой модели детского и молодежного образовательного туризма в регионах страны.

Мероприятия в рамках «Классной страны» направлены на решение задач и достижение показателей национальных целей, поставленных президентом России, а также национальных проектов «Образование» и «Туризм и индустрия гостеприимства».