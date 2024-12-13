Юнармейская ёлка прошла в Пскове

Региональная юнармейская ёлка, посвящённая подведению итогов за 2024 год, прошла в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 13 декабря.

В рамках мероприятия участников поприветствовали врио комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский и Герой России Сергей Тринадцатый.

Также они наградили самых активных участников движения и их наставников. Кроме того, школьникам, которые только вступили в ряды «Юнармии», вручили значки.

Как проходило мероприятие, наблюдал Андрей Степанов.