Юнармейская ёлка прошла в Пскове

Региональная юнармейская ёлка, посвящённая подведению итогов за 2024 год, прошла в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 13 декабря.
В рамках мероприятия участников поприветствовали врио комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский и Герой России Сергей Тринадцатый.
Также они наградили самых активных участников движения и их наставников. Кроме того, школьникам, которые только вступили в ряды «Юнармии», вручили значки.
Как проходило мероприятие, наблюдал Андрей Степанов.
Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 15:06, 13 декабря 2024, ПАИ
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