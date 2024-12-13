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Общество

Вопросы создания доступной среды для людей с ОВЗ обсуждает коллегия при главном федеральном инспекторе по Псковской области

Заседание коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове по вопросу создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья прошло в региональном правительстве сегодня, 13 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В Псковской области проживает более 46 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 896 детей. Всего это 8 % населения региона.

«Опыта жизни и перемещения с использованием ТСР (технических средств реабилитации) у большинства из нас нет, поэтому увидеть ситуацию лично и непосредственно её воспринять очень непросто. До конца осознать проблему, не имея этого опыта, очень сложно. Нам для того, чтобы её увидеть и наметить пути решения, самим нужна помощь», – сказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

Комфортная жизнь людей с ОВЗ зависит во многом от доступной инфраструктуры, её создания, а также от действий органов власти, застройщиков, подрядчиков и от контролирующих органов, подчеркнул он.

При этом трудности, обусловленные отсутствием инфраструктуры, также негативно отражаются на качестве жизни иных маломобильных групп населения: пенсионеров, травмированных лиц, родителей малолетних детей, заметил Александр Хлопков.

На заседании также присутствовали председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, прокурор Псковской области Андрей Мошков, руководители органов государственной власти.

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