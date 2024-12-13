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Съёмки программы «Играй, гармонь!» проходят в Пскове

Съёмки программы «Играй, гармонь!» проходят сегодня, 13 декабря, в Пскове в рамках акции «Играй, гармонь победная!». Съёмочная группа программы в Пскове впервые.

Программа посвящена самобытным музыкальным талантам России. Цикл передач «Играй, гармонь!» выходит на Первом канале с 1986 года. Авторы «Играй, гармонь!» путешествуют по стране и показывают разные неповторимые уголки России, поразительное многообразие народных талантов, уникальные особенности самобытного регионального фольклора. Герои передачи – гармонисты, плясуны, частушечники – личности яркие, колоритные и почти всегда незаурядной судьбы.

Несмотря на мороз и снег, съёмки прошли задорно и весело. На площадке побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ, 16:24, 13 декабря 2024, ПАИ
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