Съёмки программы «Играй, гармонь!» проходят в Пскове

Съёмки программы «Играй, гармонь!» проходят сегодня, 13 декабря, в Пскове в рамках акции «Играй, гармонь победная!». Съёмочная группа программы в Пскове впервые.

Программа посвящена самобытным музыкальным талантам России. Цикл передач «Играй, гармонь!» выходит на Первом канале с 1986 года. Авторы «Играй, гармонь!» путешествуют по стране и показывают разные неповторимые уголки России, поразительное многообразие народных талантов, уникальные особенности самобытного регионального фольклора. Герои передачи – гармонисты, плясуны, частушечники – личности яркие, колоритные и почти всегда незаурядной судьбы.

Несмотря на мороз и снег, съёмки прошли задорно и весело. На площадке побывала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.