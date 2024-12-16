Первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание» стартует в 12 часов
Первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание» стартует сегодня, 16 декабря, в 12:00. По итогам работы экспертного сообщества из 212 заявок в первый тур прошли 194.
Голосование завершится 17 января. Проголосовать за номинантов можно на сайте премии. Свой голос можно отдать один раз в первом туре голосования и один раз – во втором туре голосования.
Свой выбор голосующему необходимо сделать во всех десяти номинациях. После выбора всех номинантов при нажатии «Проголосовать» участнику придёт код в СМС-сообщении. Деньги за это у голосующего не спишутся.
По итогам первого тура определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, которые выйдут во второй тур.
Традиционно генеральным партнером премии выступает российский оператор мобильной связи Т2. «Мы поддерживаем премию уже в 15-й раз, и это стало для нас доброй традицией. В этом году у премии юбилей. Особо хочется подчеркнуть её значимость для всех жителей Псковской области. Номинанты, представленные в премии, – это выдающиеся личности, которые внесли значительный вклад как в развитие региона, так и в жизнь людей», – подчеркнул директор Псковского филиала Т2 Сергей Мартынов.
По его словам, эффективность премии заключается в том, что жители области с каждым годом всё более активно подают заявки на участие в ней.
«Участие в премии позволяет многим получить известность в обществе, что особенно актуально для начинающих предпринимателей. А работа с бизнесом – стратегически важная задача для Т2. Мы стараемся всегда находиться в тренде, выходя на новый уровень взаимодействия с бизнесом», – заключил Сергей Мартынов.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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