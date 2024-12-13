Великолукский водитель отправится в колонию за сбитого полицейского
Великолучанина осудили за то, что он на машине сбил полицейского, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В дежурную полицию города поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что её избил сожитель. Затем он начал её преследовать на своей машине.
Мужчина был пьян и не реагировал на требования полицейского остановиться. В итоге он на машине сбил сотрудника МВД. Из-за этого здоровью правоохранителя был причинён вред средней тяжести.
Суд признал великолучанина виновным по части 2 статьи 318 УК РФ. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали автомобиль.
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