Великолукский водитель отправится в колонию за сбитого полицейского

17:25, 13 декабря 2024, ПАИ

Великолучанина осудили за то, что он на машине сбил полицейского, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В дежурную полицию города поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что её избил сожитель. Затем он начал её преследовать на своей машине.

Мужчина был пьян и не реагировал на требования полицейского остановиться. В итоге он на машине сбил сотрудника МВД. Из-за этого здоровью правоохранителя был причинён вред средней тяжести.

Суд признал великолучанина виновным по части 2 статьи 318 УК РФ. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали автомобиль.