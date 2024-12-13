МРТ-аппарат устанавливают в Псковской областной больнице

18:17, 13 декабря 2024, ПАИ

Монтаж МРТ-аппарата начался в Псковской областной клинической больнице. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

По словам Марины Гаращенко, МРТ закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Установить аппарат должны до конца декабря, далее будут проводиться пусконаладочные работы. Первые пациенты смогут пройти обследование в январе 2025 года.

«Это важное событие. Старый МРТ постоянно выходил из строя и уже не соответствовал потребностям якорного областного учреждения. Всего за весь период реализации национального проекта «Здравоохранение» для медицинских учреждений региона закуплено более 8 000 единиц оборудования», – сказала председатель регионального комитета по здравоохранению.