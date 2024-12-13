Взаимодействие вузов и власти в сфере молодёжной политики обсудили в Пскове

23:52, 13 декабря 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялся открытый диалог на тему «Векторы взаимодействия вузов и органов исполнительной власти в сфере молодёжной политики». Участники слёта студенческого актива СЗФО и Республики Беларусь встретились с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым и представителями команды ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

От ПсковГУ приняли участие проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева и заведующая кафедрой управления Ирина Дагаева.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Спикеры рассказали об основных направлениях молодёжной политики, актуальных для современности, и ответили на вопросы из зала. Участников интересовало, как осуществляется поддержка студенческих инициатив и активистов, как сегодня решается кадровый голод, каковы перспективы развития программ академической мобильности и где можно освоить компетенции специалиста по молодёжной политике.

Добавим, встреча прошла при содействии Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

Напомним, на площадке Псковского государственного университета сегодня стартовал слёт студенческого актива СЗФО и Республики Беларусь. Его участниками стали руководители управлений и отделов вузов по работе с молодёжью, представители студенческой молодёжи, участники творческих объединений и добровольческих отрядов из двух стран.

Впереди участников ждут дискуссионные площадки, интерактивные лекции, обмен лучшими практиками органов студенческого самоуправления вузов различных регионов СЗФО и Белоруссии, встречи с экспертами и наставниками. В программе запланированы также стратегическая сессия, мастер-классы, экскурсии по Пскову.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.