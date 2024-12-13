Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Взаимодействие вузов и власти в сфере молодёжной политики обсудили в Пскове

В Псковском государственном университете состоялся открытый диалог на тему «Векторы взаимодействия вузов и органов исполнительной власти в сфере молодёжной политики». Участники слёта студенческого актива СЗФО и Республики Беларусь встретились с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым и представителями команды ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

От ПсковГУ приняли участие проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева и заведующая кафедрой управления Ирина Дагаева.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Спикеры рассказали об основных направлениях молодёжной политики, актуальных для современности, и ответили на вопросы из зала. Участников интересовало, как осуществляется поддержка студенческих инициатив и активистов, как сегодня решается кадровый голод, каковы перспективы развития программ академической мобильности и где можно освоить компетенции специалиста по молодёжной политике.

Добавим, встреча прошла при содействии Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

Напомним, на площадке Псковского государственного университета сегодня стартовал слёт студенческого актива СЗФО и Республики Беларусь. Его участниками стали руководители управлений и отделов вузов по работе с молодёжью, представители студенческой молодёжи, участники творческих объединений и добровольческих отрядов из двух стран.

Впереди участников ждут дискуссионные площадки, интерактивные лекции, обмен лучшими практиками органов студенческого самоуправления вузов различных регионов СЗФО и Белоруссии, встречи с экспертами и наставниками. В программе запланированы также стратегическая сессия, мастер-классы, экскурсии по Пскову.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 декабря 2024

Взаимодействие вузов и власти в сфере молодёжной политики обсудили в Пскове
13 декабря 2024

Груз для фронта от жителей Плюсского округа доставили в псковский штаб «Мы вместе»
13 декабря 2024

50 лет душа в душу: супруги из Печорского округа отпраздновали юбилей совместной жизни
13 декабря 2024

Слёт студенческого актива СЗФО и Белоруссии открылся в Пскове
13 декабря 2024

Участники программы «Акселератор Псков» защитили свои проекты
13 декабря 2024

Псковский травматолог вернулся из ДНР после очередной командировки
13 декабря 2024

Судебные приставы Псковской области подготовили подарки для российских военнослужащих к Новому году
13 декабря 2024

Сотрудничество в сфере высоких технологий обсудил Михаил Ведерников с руководством Роснано

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...