Учащиеся воскресной школы Псково-Печерского монастыря дали концерт для воспитанников дома-интерната
Учащиеся воскресной школы Псково-Печерского монастыря дали концерт для воспитанников Бобровского дома-интерната. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
После выступления ребята пообщались с воспитанниками интерната и дали им самим попробовать сыграть на музыкальных инструментах.
Напомним, что с 1 по 10 декабря в России прошла декада инвалидов, призванная обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями.
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