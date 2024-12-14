Учащиеся воскресной школы Псково-Печерского монастыря дали концерт для воспитанников дома-интерната

10:12, 14 декабря 2024, ПАИ

Учащиеся воскресной школы Псково-Печерского монастыря дали концерт для воспитанников Бобровского дома-интерната. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После выступления ребята пообщались с воспитанниками интерната и дали им самим попробовать сыграть на музыкальных инструментах.

Напомним, что с 1 по 10 декабря в России прошла декада инвалидов, призванная обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями.