Бронзовый памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появится в центре Усвят

10:51, 14 декабря 2024, ПАИ

Бронзовый памятник Ольге Сергеевой и всем исполнителям усвятской песни в её лице появится на центральной площади Усвят. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Глиняный макет скульптуры показал российский актёр, режиссёр и телеведущий Виталий Салтыков, снявший фильм о посёлке, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Возле Дома культуры в Усвятах уже установлен фундамент, далее пройдут работы по формовке и литью. Установку памятника планируют закончить весной 2025 года.

Появление монумента – инициатива усвятского отделения Союза женщин России.