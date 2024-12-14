Бронзовый памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появится в центре Усвят
Бронзовый памятник Ольге Сергеевой и всем исполнителям усвятской песни в её лице появится на центральной площади Усвят. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
Глиняный макет скульптуры показал российский актёр, режиссёр и телеведущий Виталий Салтыков, снявший фильм о посёлке, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Возле Дома культуры в Усвятах уже установлен фундамент, далее пройдут работы по формовке и литью. Установку памятника планируют закончить весной 2025 года.
Появление монумента – инициатива усвятского отделения Союза женщин России.
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