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Владимир Путин предложил расширить программу «Время героев» на регионы России

Президент России Владимир Путин предложил проводить федеральную программу «Время героев» в регионах России. Такое предложение он озвучил на XXII съезде партии «Единая Россия» в Москве сегодня, 14 декабря.

Фото: ПАИ

Глава государства отметил, что подать заявку на участие в программе может каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции – и командир, и рядовой.

Владимир Путин также добавил, что сейчас идет формирование второго потока программы. Также параллельно продолжается обучение первого потока, и его участникам уже предлагают и доверяют высокие посты и большие задачи на «гражданке».

«Неслучайно, что и на выборах разного рода по всей стране в этом году получили поддержку избирателей уже больше трёхсот наших боевых товарищей – ветеранов специальной военной операции. Таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность, профессионализм», – сказал президент.

Кроме того, большинство кандидатов были выдвинуты именно от партии «Единая Россия», подчеркнул Владимир Путин.

«Но, конечно, хочу и к ним обратиться: для того, чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию, нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте», – сказал глава государства.

Для этого он предложил расширить федеральную программу «Время героев»: запустить аналогичные программы в регионах – так, как это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской области и в Ханты-Мансийском автономном округе.

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