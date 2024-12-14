Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове
Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ночью 10 декабря у дома на улице Ижорского батальона полицейские остановили для проверки машину «Ока». Выяснилось, что легковушкой управлял пьяный 31-летний житель Псковского района.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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14 декабря 2024
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