Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове

15:50, 14 декабря 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 10 декабря у дома на улице Ижорского батальона полицейские остановили для проверки машину «Ока». Выяснилось, что легковушкой управлял пьяный 31-летний житель Псковского района.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.